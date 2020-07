Lékòl Bòdlanmè : l’Anasa fait carton plein !

A Sainte Anne l’école continue durant les grandes vacances. C’est à la base nautique avec l’Asso Aventure Nautique Sainte- Anne (Anasa). Les enfants peuvent appréhender différemment les activités nautiques en bénéficiant d’un soutien scolaire pour ceux qui le souhaitent.

Lékòl Bòdlanmè

Apprendre autrement

C’est le premier projet structuré de cette ampleur que l’Anasa porte depuis qu’elle a repris la gestion de la base nautique de Sainte- Anne, il y a 7 mois, et c’est une réussite.Chaque matin l’école affiche « complet ».Carole Cottelon, coordinatrice de Lékòl Bòdlanmè répond à Eric Stimpfling :Les parents déposent leurs enfants à l'école de voile dès 9h du matin. Ces derniers y appréhendent des activités nautiques diverses tout en bénéficiant d’un soutien scolaire pour ceux qui le souhaitent.Carl Chipotel, président de l’Anasa, répond à Eric Stimpfling :Le soutien scolaire prend place sur la plage avec une vraie professeure des écoles, bénévole.Laurence Matou, professeure des écoles spécialisée répond à Eric Stimpfling :Sur l’eau, les apprentissages se font par le jeu et les enfants ont la possibilité de tester de multiples supports nautiques : paddle, kayak, planche, voile et pour les plus grands les « bébés tradition », un avant-goût de régates et de Traditour…