Les Abymes : ras-le-bol des locataires de la résidence Bois Joli, face au manque d’hygiène et de sécurité

Épaves de voitures, canapés, déchets ménagers, télévision, machines à laver, vieille tondeuse à gazon ici et là... les habitants de la résidence Bois Joli, située à Bazin aux Abymes, se plaignent de l’existence d’importants amas de déchets et d’encombrants de toutes natures, à proximité de chez eux.

En ces temps de préoccupante épidémie de dengue en Guadeloupe, les résidents de Bois Joli estiment que ces "décharges à ciel ouvert", qui envahissent trottoirs, espaces verts et chaussée, sont susceptibles d’être des gîtes larvaires des moustiques, vecteurs de la maladie. Ils dénoncent aussi la prolifération d’autres nuisibles, notamment de rats et de chiens errants.

Plusieurs locataires sont malades, selon l’association de résidents, baptisée le "Collectif BJ". Ses membres appellent les autorités à prendre leurs responsabilités ; un appel lancé à l’Agence régionale de santé (ARS), à la mairie, ainsi qu’à la communauté d’agglomération Cap Excellence. Un nettoyage en profondeur s’impose, dans l’urgence.

Ces nuisances ne sont pas les seules à déplorer : les habitants parlent de chaussée en mauvais état, des eaux de ruissellement qui s’accumulent et forment des mares stagnantes, d’eaux usées et d’excréments qui remontent à la surface jusque sur le pas des portes, de rénovations mal effectuées, d’éclairage public défectueux, d’insécurité... la liste est effrayamment longue. De quoi se sentir délaissé...

Brigitte Blonbou Gâce, résidente de Bois Joli et porte-parole du Collectif BJ • ©Mickaël Bastide et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

À la SIG, on reconnaît qu’il y a une problématique multiple à résoudre, au sein de la résidence Bois Joli.

Même s’il ne répond pas à toutes les préoccupations concrètes des résidents, le directeur général du bailleur social expose tout ce qui est entrepris et ce qui pose problème, sur place.

L’enjeu n’est pas de se dire qu’il n’y a pas de problème. Des problèmes, il y en a toujours et, en particulier, quand on est habitant, qu’on paie un loyer, qu’on paie des charges (...).

Olivier Bajard, directeur général de la SIG • ©Mickaël Bastide et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

Ce constat d’incivilités est confirmé par les collectivités.

Concernant les déchets, depuis que nous avons commencé à investiguer sur la réalité de ce que subissent les résidents de "Bois Joli", nous avons constaté que leur appel a été entendu. Ce lundi matin (4 décembre 2023), une entreprise mandatée par Cap Excellence était sur place, pour débuter le ramassage des déchets, sous l’œil attentif d’un responsable de la collectivité.

Aujourd’hui, on avait une collecte exceptionnelle. A l’entrée de Bois Joli, on est obligés de passer, même si ce n’est pas le jour prévu. Parfois c’est tellement dégueulasse qu’on est obligés de faire des collectes exceptionnelles. A Bois Joli, c’est toujours pareil. Pourtant, il y a des bacs en conséquence. On fait tout notre possible pour que ça reste propre, mais vous allez voir : on a nettoyé ce matin, mais vers 16h, 17h, ou demain matin, ce sera encore pire.