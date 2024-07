Les allocations de rentrée scolaire revalorisées de 4,5% cette année

Une bonne nouvelle alors que les vacances ne sont pas encore achevées, il est déjà temps pour les parents de penser à la rentrée scolaire. Parmi les préparatifs, une étape obligée ; l’achat des fournitures. Une opération qui a un coût. Pour faire face à ces dépenses, certains ménages pourront compter sur l’allocation de rentrée scolaire a augmenté.

Ingrid Ssossé Ismain •

C’est un coup de pouce aux familles pour cette rentrée 2024-2025. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) vient d'être augmentée de 4,5 %, soit une hausse de près de 20 euros. En 2023, elle avait été revalorisée de plus d’1% pour faire face à l’inflation. L’ARS est attribué selon les ressources de l’année 2022.

Les familles avec un enfant à charge, âgé de 6 à 10 ans, recevront une aide de 416,40 euros, contre 398,09 euros en 2023. Cette somme s’élève à 439,38 euros. Pour un enfant âgé de 11 à 14 ans, soit 19,32 euros de plus que l’an dernier. Pour les adolescents âgés de 15 à 18 ans, les familles recevront 454,60 euros : c’est 20 euros de plus qu’en 2023. Exception à Mayotte, les montants sont légèrement supérieurs. Ils s'élèvent à 418, 49 euros pour un enfant scolarisé en primaire, à 441, 58 euros pour un collégien et à 456,88 euros pour un lycéen.

Cette aide de l’État permet aux familles modestes de supporter les dépenses engendrées par la rentrée scolaire, comme les fournitures, ou encore les vêtements. L'allocation de rentrée scolaire sera versée le 20 août aux Antilles-Guyane et dans l’Hexagone. Les familles réunionnaises et mahoraises recevront l'aide plus tôt, soit le 6 août, en raison d'une rentrée scolaire fixée respectivement au 19 et 26 août.