Les arnaques aux chèques-cadeaux sévissent en Guadeloupe

C'est la Police Nationale qui tire la sonnette d'alarme. Particulièrement à l'adresse de ceux appelés à faire preuve de la plus grande vigilance. Des malfaiteurs n'hésitent pas, en effet, à utiliser des chèques-cadeaux falsifiés pour payer leurs achats. De nombreuses plaintes en ce genre sont enregistrées par les force de l'Ordre.

FJO. •

La dernière histoire en date signalée à la Police s'est déroulée le 26 août, dans une bijouterie du centre commercial Leclerc, au Gosier. Ce jour-là, un client souhaite payer l'achat d'un bijou avec 30 chèques-cadeaux "Cadhoc" de 50 € falsifiés, pour un montant total de 1500 euros.

Le commerçant ne se laisse pas conter et fait immédiatement appel à Police Secours. Il dresse un signalement de l'individu encore présent dans le magasin. Les policiers sont rapidement sur les lieux.

Dès qu'il les aperçoit l'individu tente de s'enfuir. Il est rapidement interpellé. Il est d'ailleurs déjà connu par les services de Police. Ces derniers perquisitionnent la chambre d'hôtel de son complice et découvrent de faux chèques vacances, mais aussi des produits stupéfiants et une forte somme en espèce.

Un appel à la vigilance

La police nationale de la Guadeloupe profite de ce fait pour alerter les commerçants sur ce genre d'escroquerie aux faux chèques-cadeaux ou faux chèques-vacances qui circulent en Guadeloupe. Elle les appelle à la plus grande vigilance sur ce type d'escroquerie.

Voici quelques caractéristiques d'un vrai chèque-cadeau :

- Son montant est thermosensible

- La simple friction du doigt sur le montant, l'encre change de couleur passant du noir au rouge

- Il dispose d'un numéro de série unique et, par transparence à la lumière, on peut y découvrir un filigrane au nom de l’émetteur de ces chèques.

Enfin, la police nationale rappelle que toute personne présentant un chèque falsifié risque cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende, qu'il soit le vendeur ou l'usager.