Les avocats ont choisi Me Josselin Troupé pour succéder à Me Tania Bangou à la tête du Barreau de la Guadeloupe

Me Tania Bangou, actuelle Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe St-Martin et St-Barthélemy, Me Josselin Troupé, élu Bâtonnier pour la mandature 2023-2024 et Me Jean-Nicolas Gonand, élu vice-Bâtonnier 2023-2024 - 18/06/2022. • ©UJA Guadeloupe