Les collectivités de Guadeloupe et Martinique, l'Université des Antilles, ensemble pour mieux accompagner les étudiants

La région Guadeloupe, le Conseil territorial de Martinique et l'Université des Antilles entendent accompagner les étudiants des deux territoires pour leur installation et leur vie quotidienne afin de leur garantir des conditions de réussite tout au long de leur parcours universitaire. Il s'agit d'une lettre d'intention avant une convention globale qui devrait être présentée en mars prochain.

Une poignée de main et la signature de cette lettre d’intention ont scellé cet accord à la fois symbolique et pratique. Celui d'améliorer le quotidien des étudiants guadeloupéens en Martinique et celui des étudiants martiniquais en Guadeloupe afin de garantir toutes les conditions de réussite.

On les aide au quotidien, mais on ne peut pas aller suffisamment loin, d’où cet appel aux collectivités qui jouent le jeu et qui acceptent de nous aider, notamment sur les questions de transport et d’hébergement qui dépassent nos nos compétences. Et on le sait, la mobilité inter-îles est devenue très compliqué ces derniers temps, encore plus compliquée que d’habitude. Les tarifs sont très élevés et les familles ont du mal à suivre.