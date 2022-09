Les conseils de santé pour accompagner la rentrée scolaire

Ils font désormais partie du rituel de toutes les rentrées scolaires. Loin des traditionnelles purges et autres habitudes d'antan, désormais, les conseils de santé visent à la préparation physique et mentale de l'élève et plus généralement, à son bien-être. Et durant toute l'année, leur application doit pourvoir aider l'élève à être dans de bonnes conditions de réussite.

FJO. avec L. Broulhet •

A pareille époque, les conseils en tout genre ne manquent pas sur les réseaux sociaux à l'adresse des familles pour le bien-être des enfants.

C'est dans ce cadre que le journal télévisé de Guadeloupe La 1ère a reçu le Dr. Frédérique Dulorme, pédiatre, venue prodiguer ses précieux conseils. ©Guadeloupe Et pour résumer les conseils rituels en la matière, il est nécessaire pour garantir la santé de l'enfant durant l'année scolaire de : Adapter l'heure du coucher de l'enfant aux exigence de sa scolarité pour qu’il ait un rythme de sommeil adapté à son âge et à sa vie scolaire : au moins 10 heures jusqu’à 12 ans, au moins 9 heures jusqu’à 18 ans. Veiller à ce qu'il ait une bonne alimentation exemptes de toutes les mauvaises habitudes des vacances : grignotage, excès de chocolat, friandises et glaces. Et surtout, privilégier les légumes et les fruits. Lui prévoir autant que possible une activité sportive . • ©Guadeloupe la 1ère Les parents doivent aussi s'assurer de l'hygiène des enfants : lavage des dents matin et soir, lavage des mains après chaque passage aux toilettes et avant les repas... Ils doivent rester très vigilants quant à l'usage abusif de l’ordinateur et des jeux électroniques, notamment le soir, les écrans favorisant l'insomnie, l'enfant risque de s'endormir en cours le lendemain. Enfin, de manière systématique, le carnet de vaccination doit-être à jour, une visite chez un ophtalmologue pour vérifier la vue de l'enfant ne sera jamais de trop. Les problèmes de visions non détectés à temps sont souvent à l'origine de difficultés dans la scolarité de l'enfant. Et il ne faut jamais hésiter à lui conseiller de boire beaucoup d'eau, plutôt que les boissons sucrées.

partager l'article