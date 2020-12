Les derniers adieux à Laurent Bernier : "Un jour qui ne ressemble à aucun autre"

Ce dimanche 06 décembre 2020 aura été celui de tous les adieux à Laurent Bernier. L'ancien maire de Saint François a reçu tout d'abord un hommage populaire à la maison familial avant une célébration religieuse dans une église trop petite pour contenir tous ceux qui auraient voulu y participer

Il a voulu faire de sa commune, de son île, un exemple de développement, non pas seulement matériel, mais humain. Il a mené des combats pour changer la souffrance, la misère des autres... Malgré lui. La charge était peut-être trop lourde pour lui des fois...mais il a fait de son mieux...tu as fait de ton mieux pour changer les choses

Faisons de ce dernier moment avec lui un moment pour comprendre, pour entendre, qu'il était différent et que cela fait de lui un grand homme et suscite de l'admiration.



P. Eddy Coriolan, curé de la paroisse de Saint François



Un hommage populaire

Les témoignages :

Il est 15h30 lorsque la haie d'honneur parfaitement organisée se met en place devant l'église Saint François d'Assise. Et quand le cercueil de bois gris traverse cette allée humaine, il porte la dépouille de celui qui, à quelques pas de là, aura présidé pendant plus d'une décennie, aux destinées de la commune.Mais cette fois, c'est son ultime entrée dans cet édifice qu'il fréquentait depuis son enfance.Cette fois, ce sont les autres qui l'évoquent, qui rappellent son souvenir, ses actions, son caractère, ses choix et puis tout simplement, l'homme qu'il était, qu'il continue d'être dans leur mémoire.Des mots de sa soeur, de son ancien adjoint, de la Présidente du Département, des mots pour faire de ce dimanche, "un jour qui ne ressemble à aucun autre", comme l'aura martelé à plusieurs reprises sa soeur.Et les mots du curé de la paroisse, le Père Eddy Coriolan, résument alors tout cela :tEt il ajoutera un peu plus tardC'est probablement ce que pensait le millier de personnes qui se sont déplacées durant toute la matinée pour venir jusqu'à la maison familial où son corps avait été exposé, pour lui rendre un ultime hommage. Chacun, avec sa motivation particulière mais tous parce qu'ils lui avaient trouvé cette différence.Ce soir, Laurent Bernier a rejoint son grand-père Lucien, dont il avait voulu suivre les pas pour poursuivre le combat qui avait été le sien, pour Saint François et pour la Guadeloupe, avec une même philosophie, celle qui fait déjà de lui une référence pour la Guadeloupe.