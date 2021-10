Cette semaine, Papiers d’Identité’’ s’intéresse à un ouvrage qui a fait le buzz et qui depuis fait partie des meilleures ventes de livres dans notre département. ‘’Les Guadeloupéens se cachent pour être Français’’ c’est le titre d’un essai signé par le docteur en Psychologie Christian Tréber.

L'ouvrage est paru aux Editions ‘’Nèg Mawon’’, Le livre se veut une percée dans le mental des Guadeloupéens confrontés à de nombreux conflits.

Christian Tréber est docteur en Psychologie et psychologue omnipraticien (libéral) en Guadeloupe depuis 20 ans. Il a été enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse II et membre du laboratoire "Personnalisation et changements sociaux".

Sa thèse s'intitule : "L'identité des étudiants Guadeloupéens en métropole". Il porte un regard de citoyen et de chercheur guadeloupéen sur la société dans laquelle il évolue, qui ne cesse d'évoluer et qui s'ouvre à toutes les influences mondiales. Il constate pour autant, qu'elle garde ses fondamentaux et son attachement à la départementalisation et à la République française…

La problématique de la bipolarité et de l'entre-deux culturel, linguistique et identitaire s'est toujours posée avec acuité dans la plupart des régions françaises d'Outre-mer, en particulier en Guadeloupe. Ce sujet sensible a généré des observations et des recherches scientifiques qui ont favorisé la mise en évidence des dimensions qui caractérisaient la gestion de l'identité des Guadeloupéens. Loin d'être figé, ce sujet nécessite des connaissances renouvelées et des données objectives sur les conduites individuelles et collectives, découlant de leurs différents positionnements identitaires. L'objectif principal de cet ouvrage est de vous éclairer sur les stratégies identitaires que les Guadeloupéens utilisent, afin de s'adapter aux changements socio-culturels et à la révolution numérique et technologique du 21e siècle.

De fait, l’auteur tente une explication de ce qui constitue les bases de l’identité gaudeloupéenne au 21 ème siècle.

L'homme ne refuse jamais d'expliquer sa démarche d'étude et quand il peut le faire sans encombe, voilà ce qu'il en dit :