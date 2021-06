Les meurtriers de David Vincent ont été condamnés par la Cour d'Assises de la Guadeloupe

R. Ponnet •

David Vincent a été tué le 16 janvier 2019 chez lui sous les yeux de sa famille par deux jeunes cambrioleurs aux ordres d’un commanditaire, qui louait des voitures et voulait récupérer son argent.

Le commanditaire, Jean-Marc Lavinier a été condamné hier soir par la cour d’assises de la Guadeloupe à 25 ans de réclusion criminelle. Son chauffeur et ami, Jessy Gale a été condamné à 10 ans de prison. Les deux meurtriers, Kurel Blombou et Yann Destain avaient 18 ans quand ils ont assassiné David Vincent. Ils ont 21 ans maintenant. Ils ont été condamné à 22 ans de réclusion criminelle .

La Famille Vincent, quatre filles brillantes et un fils, Rémy, d’un courage et d’une droiture exemplaire, va repartir du côté de Lille où ils se sont réfugiés après une vie passée en Guadeloupe. Les avocats de la défense ont salué publiquement la dignité et la gentillesse de cette famille. Bien sur ils seront indemnisés mais cela ne rendra jamais leur papa, David, aux filles et au garçon, Rémy…

Hélène Vincent épouse de David Vincent

Il n’y a en effet qu’une seule personne qui pouvait conclure cette rude semaine de cour d’assises, de larmes, de honte, de chagrins, c’est la maman, Hélène Vincent, assistante-maternelle, passionnée par la Guadeloupe et folle d’amour pour ses enfants et son mari omni- présent : David,

Un verdict et des peines de prison qui n'effaceront pas pour autant de la mémoire d'Hélène Vincent et ses cinq enfants ce qu'ils ont vécu durant cette nuit du 16 janvier 2019