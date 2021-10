Les nuisances de l'usine d'équarissage de Gédon posent toujours problème aux riverains

Une cohabitation de plus en plus difficile entre des riverains de Gédon au Lamentin et l’usine d’équarrissage voisine. Les habitants se plaignent des nuisances provoquées par la structure chargée de traiter les déchets d’animaux. Ils doivent supporter au quotidien des odeurs désagréables.

Barbara Pelmard •

Ils sont cette fois-ci monté au créneau tous ensembles samedi 23 octobre. Les riverains voisins de l’usine d’équarrissage de Gédon, du Lamentin, dénoncent depuis plusieurs mois les nuisances causées par cette structure de traitement des carcasses d’animaux. Des odeurs nauséabondes perturbent leur quotidien. Marie-Laure, riveraine : "Cette usine a été implantée contre toute attente, contre la volonté de la population" Depuis son implantation en 2017, le traitement et la valorisation des déchets provenant du bétail et du porc cause des nuisances olfactives à ses riverains de part ses activités pourtant nécessaires à la Guadeloupe. Un riverain : "A chaque fois que je passe devant l'usine, il y a une ravine à côté qui est toute noire et qui se déverse dans la rivière de Goyave" Ils ont déjà alerté sur cette situation à plusieurs reprises mais sans qu’aucune solution pérenne ne soit trouvée. Il l’accuse même de déverser des rejets dans la rivière. Mais selon le maire du Lamentin qui soutient la population, l’usine dispose cependant d’une station d’épuration. Si des solutions techniques semblent exister à moyen terme pour amoindrir ses odeurs pestilentielles, charge aux techniciens et aux ingénieurs de faire en sorte que ces odeurs disparaissent définitivement. Jocelyn Sapotille, maire du Lamentin : "Un sentiment de colère et de soutien envers la population" Après des années de nuisances et d’odeurs pestilentielles, c'est un dossier que ces riverains voisins suivent depuis le début du projet en 2014.

partager l'article