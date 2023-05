Les policiers de l'AJ3P embarquent les jeunes dans leur Raid aventure

Le RAID Aventure Organisation RAO, une action menée par une association de policiers bénévoles qui œuvre au rapprochement des institutions et de l’ensemble de la population du territoire. Avec la mairie des Abymes, elle est mobilisée ce samedi pour les jeunes. Le rendez-vous se passe au Complexe Fritz Gracchus au Raizet, aux Abymes. Et elle compte bien se déployer dans tout l'archipel pour cultiver cette proximité notamment avec les jeunes

FJO. avec A. Houda et J-M. Mavounzy •

Dans ce complexe sportif du Raizet, de nombreux jeunes ont répondu présents au rendez-vous qui leur étaient proposés. Et ils ont eu l'embarras du choix.

C'est l'option prise et privilégiée par l'association jeunesse et police pour la protection et la prevention-971, l'AJ3P. Il s'agit en effet pour ses membres, en majorité des policiers bénévoles appuyés par de nombreux autres corps (le SNU, le PAJ, les Pompiers, le domaine canin, le RAID, l’UNAR, l’AFPED, le CLSPD des Abymes, l’AS Police Région Guadeloupe), de favoriser le rapprochement des acteurs de la citoyenneté avec la population.

Atelier du raid aventure organisation • ©J-M. Mavounzy

Ainsi, il s'agit de créer un lien social entre la population et les acteurs locaux. mais aussi de modifier les comportements réciproques entre la population et les institutions.

Une manière aussi de faire tomber les stéréotypes, notamment ceux que la population et singulièrement les jeunes, ont sur la police. Parallèllement, ce lien social ainsi tissé permet de promouvoir la citoyenneté.

Enfin, l'AJ3P compte aussi utter contre la résignation et le sentiment d’abandon que de nombreux jeunes peuvent ressentir, surtout quand ils sont eux-mêmes en situation de rupture sociale

Ainsi, au Raizet, c'est à travers des ateliers thématiques

Parcours en tenue d’intervention

Un atelier secourisme

Ateliers de gestes techniques en intervention

Atelier foot

Atelier chien Explorateur

et même un atelier de tir laser

que le courrant est passé.

atelier tirs au laser • ©J-M. Mavounzy

Un résultat positif qui ne manquera pas d'inciter les membres de l'AJ3P, de renouveler l'opération dans les autres communes de l'Archipel.