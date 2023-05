« Lève-toi et parle ! La face cachée du bégaiement ».

Partager :

Tout savoir sur le bégaiement. Une conférence-débat aura lieu ce samedi sur ce trouble de la parole. « Lève-toi et parle ! », c’est le nom donné à ce temps d’information et d’échanges. Des personnes atteintes de bégaiement, dont le chef d’entreprise Karl Reynaud, vont témoigner de leur vécu et de leurs souffrances. Et plusieurs professionnels interviendront sur les prises en charge des patients : deux orthophonistes, une psychologue, mais aussi un hypno-thérapeute et un coach en PNL, programmation neuro-linguistique.

FJO. avec J. Champion, Ch. Théophile et Ch. Danquin •

Quelle est la particularité commune des personnalités suivantes : Aristote, François Bayrou, Bruce Willis, Winston Churchill, Charles Darwin, Albert II, Georges Clemenceau, Georges VI, Gérard Depardieu, Julia Roberts, Ben Johnson, Tiger Woods, Louis Jouvet, Albert Einstein, Marylin Monroe, Louis II "Le Begue", Napoléon 1er, Isaac Newton ? Iles étaient ou ils sont tous et toutes bègues. Tous, comme 1% de la population mondiale, selon les estimations, soit environ 60 millions de personnes... soit la population entière de la France. Pour parler du bégaiement, le site "Naître et grandir" l'explique en ces termes : "Le bégaiement est un trouble de la parole. Il se caractérise par des répétitions involontaires et l’allongement de sons et de syllabes, souvent accompagnés de pauses et de blocages. Le bégaiement empêche de s’exprimer en continu (ex. : « Je vvvvvveux a-a-a-ller à la p-p-piscine »). De manière générale, le bégaiement nuit à la parole." Elodie Frénet-Beauchet, présidente de l'association des orthophonistes de Guadeloupe est à l'origine de cette conférence débat, souhaite justement libérer la parole sur tout ce qui entoure le bégaiement. Le bégaiement apparaît le plus souvent vers l’âge de 2 à 5 ans, mais parfois dès 18 mois. Il peut aussi se manifester à l’âge scolaire, voire à la puberté. À l’âge préscolaire, autant de filles que de garçons bégaient. Toutefois, à l’âge scolaire, 3 à 4 fois plus de garçons que de filles bégaient. Globalement, 1 % de la population bégaie. . • ©Afrique femme Les difficultés des enfants d’âge scolaire qui ne se règlent pas d’elles-mêmes deviennent souvent plus importantes si aucune intervention n’est mise en place. Le bégaiement qui apparaît après 5 ans a aussi plus de chance de persister. L'importance de l'orthophoniste Notons d'ailleurs que chaque année, le 22 octobre, une journée mondiale du bégaiement met en avant cette nécessaire prise de conscience par les non bégayants, des difficultés relationnelles qu'entraine cette infirmité... Moqueries des camarades de classe, pression des parents ne comprenant pas... Le bégaiement est sans doute encore plus terrible chez l'enfant que chez l'adulte. Même si les spécialistes n'ont pas encore déterminé, de façon certaine, les causes de ce trouble du langage, il est possible de le contrôler ou de le guérir par des traitements orthophoniques, psychologiques

Partager :