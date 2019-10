Une ligne d'écoute pour les victimes de discrimination et de haine anti "LGBT"

Portée par l’association Amalgame Humani’s « Voix arc-en-ciel », la première ligne d'écoute anti-homophobie et anti-transphobie de Guadeloupe, sera opérationnelle le 1er novembre. Carole Venutolo, la chanteuse lyrique soprano guadeloupéenne, en est la marraine.

Carole Petit •

Inauguration de la ligne d'écoute au Gosier en présence de Philippe Gustin Préfet de Guadeloupe, de Victoire Jasmin sénatrice, Carole Vénutolo marraine de l'association et Viviane Melyon-Defrance présidente de l'association Amalgame Humani's ...

Ce mercredi soir était inauguré au Gosier, la première ligne d'écoute "Voix arc-en-ciel". Un projet porté par l'Association Amalgame Humani's et accompagné par l'Etat. Il bénéficie d’un financement de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) et de l’engagement d’une quinzaine de bénévoles. Ces bénévoles bénéficieront d’une formation par les associations « Le refuge » et « SOS homophobie ».La ligne d’écoute sera joignable au 06 90 75 77 67 (appels et SMS). Il sera également possible de contacter l'association Amalgame Humani's par mail : amalgame.LGBT@gmail.com Le site internet https://www.amalgamehumanis.org sera opérationnel pour l’ouverture de la ligne d’écoute.L'association dispose également d’une page Facebook et d’un compte Twitter.On écoute la Présidente de l'Association Amalgame Humani's, Viviane Melyon-Defrance au micro de Rémi Defrance :