Louis-Constant Fleming se voit refuser la nationalité néerlandaise

Selon le gouverneur et le tribunal de Saint-Martin, l'ancien président de la COM représenterait un danger pour l'ordre public,la moralité ou la sécurité du royaume.

Le gouverneur a rendu un avis négatif concernant la demande d’obtention de la nationalité hollandaise ,de l’ancien président de la COM (communauté d'outre-mer), qui a fait un recours auprès du tribunal de première instance de Saint-Martin.La décision du gouverneur a ensuite été confirmée par le tribunal.Motif de ce refus : Celui qui fut ex-sénateur et président de la collectivité de Saint-Martin a été condamné en juin 2017 à une amende de 10 000 euros avec sursis pour prise illégale d’intérêt dans un dossier alors qu’il était président de la Semsamar et de la Com et pour non-révélation de cette décision aux autorités françaises.Rappelons que lors de sa demande de nationalité, en novembre 2017, l’ex adjoint au maire de Saint-Martin doit fournir une copie de son casier judiciaire aux autorités néerlandaises. Il présente alors un extrait de son bulletin numéro 3 qui est vierge. Mais le gouverneur obtient en mai 2018, des informations supplémentaires par le parquet de Saint-Martin.La fameuse condamnation prononcée à son encontre, non inscrite dans le bulletin numéro 3 qu’il a remis. Elle figure par contre dans les bulletins 1 ou 2 qui ne sont pas automatiquement communiquées.Interprétée comme une falsification de document qui lui a valu le refus de la nationalité hollandaise. Louis-Constant Fleming rejete cette accusation car il explique n’avoir commis aucun crime.