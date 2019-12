Le lupus, un combat de tous les jours, en Guadeloupe aussi

Dans le cadre de la 16ème Journée Mondiale du Lupus, l'association Lupus Guadeloupe, et une dizaine de partenaires organisaient ce samedi au Complexe Socio Culturel Félix Proto des Abymes, une conférence débat sur le thème "Lupus et Traitements : tolérance et effets secondaires".

Ch. Horn •

Nicole Tripoli, présidente de l’association Lupus Guadeloupe

La docteure Valérie Galantine, néphrologue au CHU de la Guadeloupe

Dr.Valérie Galantine, néphrologue au CHU de la Guadeloupe





Voir le dossier "Passeport Santé" consacré au Le lupus est une maladie chronique auto-immune, qui survient lorsque le système immunitaire s’attaque aux cellules de l’organisme et les détruit. Il peut toucher de nombreuses parties du corps, dont les articulations, la peau, les reins, le coeur, etc. C’est la raison pour laquelle on parle de lupus disséminé ou « systémique ». Le lupus peut causer des symptômes aussi différents que des poussées de fièvre inexpliquées, des douleurs et un gonflement des articulations, des troubles de la vision et bien d’autres.Voir le dossier "Passeport Santé" consacré au Lupus

L’objectif de cette manifestation était de médiatiser et faire (re) connaître cette maladie encore méconnue en Guadeloupe et au niveau national, mais ausi, améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes atteintes et leurs aidants.Des médecins spécialisés, néphrologue, dentiste, rhumatologue étaient présents pour échanger avec le public.Il y avait aussi des témoignages des personnes touchées par la maladie et le film réalisé lors d’un Plan Prévention Santé avec la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe a été projeté.Au cours de cette conférence, il s’agissait de s'interroger sur la meilleure manière possible de gérer son quotidien avec un lupus afin d’obtenir un meilleur confort de vie. Même si aujourd’hui, on ne guérit pas définitivement d’un lupus, les traitements existants soignent les poussées et les complications, et peuvent également prévenir leur apparition.Tout au long de la matinée il y a eu des échanges avec le public. Une question essentielle : comment vivre et travailler avec cette maladie.