Des lycées sans manuels scolaires et pour quelques temps encore

SANDRA ARAMINTHE PROFESSEURE DE FRANCAIS

© D. Quérin

JOSE VICTORIN PROVISEUR DE FAUSTIN FLERET

PHILIPPE TYNDAL DIRECTEUR DES LYCEES DE LA REGION

Cette absence de manuels scolaires, alors que l'année vient tout juste de démarrer, a déjà provoqué quelques vives réactions chez certains parents d'élèves. La Région, qui a choisi de financer ces manuels scolaires, affirme que les fonds alloués à ces établissements devraient permettre aux élèves d'avoir leur livres d'ici la fin de l'année 2019.Ce retard est dû principalement aux nouvelles reformes du ministère de l'éducation qui, en modifiant les filières lycéennes, ont rendu les livres de l'an dernier obsolètes. Sans grand délai pour le faire, les maisons d'éditions ont dû répondre aux demandes visiblement trop importantes qui leur étaient faites pour cette rentrée.Pourtant, pour parer cet effet, certains établissements avaient anticipé la situation, avec des professeurs plein de ressources.C'est le cas à au lycée Faustin Fléret de Morne à L'eau, où l'encadrement avait préparé en amont des solutions afin de ne pas pénaliser les élèves.Des méthodes qui semblent combler ce manque ponctuel d'ouvrages, puisqu'il nous a été affirmé qu'aucune plainte n'a été faite par les parents ou encore les élèves de cet établissement.Quant à la Région, elle reste sereine et affirme que son engagement pour l'achat et la mise à disposition des ouvrages pour les lycéens, reste inchangé.En effet, la subvention de la Région s'élève cette année à 1 million et demi d'euro contre 500000 les années passées.