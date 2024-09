Marché du travail : bilan mitigé du 2ème trimestre 2024

Le marché du travail bouge en Guadeloupe, selon l’INSEE. Mais tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. Si l'on compte un peu plus de salariés qu’il y a un an, certaines branches peinent à suivre la cadence. Tour d'horizon des chiffres au deuxième trimestre 2024.

Qu’en est-il des chiffres du marché du travail du deuxième trimestre 2024, en Guadeloupe ? Ils révèlent une hausse timide de l'emploi privé, qui compte plus de 88.000 salariés sur cette période ; un nombre en légère augmentation, de 0,3% sur un an.

L’agriculture en gagne près de 5% supplémentaires. De même, le secteur du commerce progresse un peu. Les services ont pris le même chemin à la hausse, mais de façon mesurée.

En revanche, ça coince dans la construction, qui chute. Idem pour l’industrie. Ces deux secteurs sont plombés par l’alimentaire, qui dégringole de moins 3,5%.

L’intérim n’est pas en forme : on y constate moins de contrats signés et moins de postes à pourvoir. Le nombre de salariés intérimaires recule près de 5%.

Notons un contraste : les embauches diminuent, alors que les offres d’emploi augmentent de 6,1%.

Pour autant, les offres durables s’effritent, tandis que les emplois temporaires bondissent.

Par ailleurs, les licenciements économiques sont plus nombreux ; ils grimpent de 23%.

Relative bonne nouvelle, côté chômage : au deuxième trimestre de cette année, on compte plus de 41.000 demandeurs d’emploi, c’est moins qu’en 2023, une baisse de 2,8% sur un an. Le taux de chômage demeure élevé : il s’élève à 15,6 % de la population active.