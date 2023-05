Marie-Galante expose l'héritage de Hyacinthe Bastaraud

Jusqu'au 20 mai, la bibliothèque de Grand Bourg propose une exposition sur Hyacinthe Bastaraud. Une exposition mise en place par la Région pour refermer l'année qui lui avait été dédiée. Avec l'espoir que son parcours sera toujours aussi inspirant pour les jeunes générations de l'Archipel. C'est d'ailleurs aux jeunes en premier lieu que l'exposition s'est adressée, elle était alors au lycée de Grand Bourg, le Lycée Hyacinthe Bastaraud

FJO. avec L. Dolmare •

Si pour tout le monde en Guadeloupe il est celui qui a contribué à ouvrir un Centre Hospitalier Universitaire et une faculté de médecine en Guadeloupe, pour Marie-Galante, le Professeur Hyacinthe Bastaraud est d'abord un enfant du pays.

Parce que c'est bien sur cette terre de Marie-Galante qu'il a vu le jour en 1930 dans une famille d'agriculteurs où, bien que la vie n'aura pas été simple pour lui, il a appris la ténacité et l'endurance qui lui ont permis de quitter sa formation de maçon pour oser se lancer dans des études de médecine et les réussir jusqu'à devenir l'éminent et renommé professeur de médecine que la Guadeloupe s'honore d'avoir eu sur sa terre.

Alors, singulièrement, les valeurs qui sont les siennes, Marie-Galante veut s'assurer que tous les jeunes de l'ile en seront imprégnés pour surmonter tous les obstacles qui pourraient se dresser entre eux et le destin qu'ils peuvent avoir.

C'est peut-être l'un des éléments certes immatériel, qui contribue le mieux à transmettre à tous les jeunes Marie-Galantais et plus largement aux jeunes de la Guadeloupe, l'héritage de Hyacinthe Bastaraud.