Un clap de fin que refusent les professeurs de l'école de musique de Grand Bourg

Les professeurs du centre de formation musicale "Bertin Gavarin" de Grand-Bourg de Marie-Galante ne comprennent pas pourquoi la municipalité a fait le choix de fermer cet établissement. Ils lancent un appel, pour la survie de l'école et la pérennisation des emplois.

Christelle Martial, avec Nadine Fadel •

Une fermeture, faute d'argent

Le rôle clé de l'école

Karen Michel / Enseignement artistique

Karen Michel / Solutions



Une potentielle porte de sortie

Le centre de formation musicale "Bertin Gavarin" de Grand-Bourg de Marie-Galante, qui dispense aussi des cours de danse et d'arts plastiques, est dans la tourmente.Les sept professeurs d’enseignements artistiques de l'établissement tirent la sonnette d’alarme alors, qu’en juillet dernier, ils ont reçu un courrier de fin de contrat. Certains dispensent des cours, au sein de cette école, depuis plus de 10 ans et ne comprennent pas la décision prise par la municipalité.De grandes difficultés financières sont à l'origine de cette décision.Depuis une décennie, le centre accueille des élèves des trois communes de l’île ; ils étaient près de 300 cette année. Le Site était d'ailleurs devenu une référence en la matière, sur place.Avec cette fermeture, le corps enseignant craint qu’une grande partie des enfants de Marie-Galante soient, purement et simplement, privée d’enseignement artistique.C'est l'argument défendu, pour s'opposer à la fermeture annoncée, par Karen Michel, assistante d’enseignement artistique à l’école, depuis 2010. Elle répond à Christelle Martial :Les enseignants de l’école en appellent à la population, mais également aux collectivités locales, pour la survie de cette école et la pérennisation des emplois.La mairie de Grand-Bourg propose la création d’une association, capable de dispenser les cours. Une piste qui mérite, peut-être, d'être explorée, afin de garantir, à la jeunesse marie-galantaise, un accès à la culture et à la pratique artistique.