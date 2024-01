Lovely Otvas, première Guadeloupéenne Docteur en études grecques

La Marie-Galantaise Lovely Otvas est, depuis mi-décembre, docteur en études grecques. Cette brillante jeune femme, déjà professeur agrégé en lettres classiques, est la première Guadeloupéenne à décrocher ce diplôme, dans cette spécialité. Nous avons rencontré cette femme, qui va toujours au bout des objectifs qu’elle s’est fixés.

Gessy Blanquet, avec Nadine Fadel •

Lovely Otvas a de quoi faire la fierté de la Guadeloupe et, plus particulièrement, de son île natale, Marie-Galante. Elle est devenue la première Guadeloupéenne Docteur en études grecques, après avoir brillamment soutenu sa thèse de doctorat intitulée "Temps et cosmogonie chez Proclus".

Son parcours a été jalonné de défis, de doutes et de joie, avec une seule perspective : enseigner.

Nous avons rencontré cette trentenaire, juste avant son départ pour la "Grande Galette". D’ailleurs, ce retour aux sources est coutumier, pour Lovely Otvas.

C’est l’île où je suis née et c’est l’île où je rentre à chaque petite et grande vacance, pour me ressourcer, voir ma famille, prendre des forces. C’est nécessaire ! Ça m’apporte du bonheur, ça me permet aussi d’ancrer mes racines dans la terre ; c’est important. Lovely Otvas, Docteur en études grecques

De force, justement, la jeune femme en a eu besoin, pour mener à bien son projet d’obtenir le diplôme le plus élevé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Aujourd'hui, elle vit son accomplissement comme une fierté, mais aussi avec beaucoup de joie. Déjà professeur agrégé en lettres classiques, Lovely Otvas est en effet heureuse de sa réussite, synonyme d’exemple pour les étudiants qu’elle forme et, d’une manière générale, pour les Guadeloupéens ; une véritable source d’inspiration !

C’est la preuve qu’on peut arriver à atteindre ses objectifs, si on s’en donne les moyens. Lovely Otvas, Docteur en études grecques

Mais alors, pourquoi les lettres grecques ?

J’aime traduire, j’aime découvrir un texte et puis, en faisant des lettres classiques, on touche un peu à tout : à la littérature, à l’histoire, à la philosophie et c’est ce qui m’a permis de me spécialiser en philosophie ancienne. J’aime surtout connaître l’essence même des mots. Ça permet aussi de penser le monde ; je trouve que c’est important de penser le monde par soi-même, en comprenant le nan-nan même des mots qu’on utilise au quotidien ! Lovely Otvas, Docteur en études grecques

Arriver à un tel résultat est le fruit d’un travail de plusieurs années, dans lequel s’est lancée la Marie-Galantaise.

Hypermotivée, déterminée et boostée par sa mention "Très bien" obtenue au baccalauréat, elle a été la première étudiante issue de la Prépa "Lettres" de Guadeloupe à être admise au sein de la très sélective Ecole normale supérieure (ENS) ; école dont elle a été diplômée, en 2016.

Le Doctorat est un objectif que je me suis fixé en 2016. Pendant ma dernière année à l’ENS. Pour certains, ça a l’air peu commun, mais c’était commun là où j’étais, à l’école normale supérieure ; nous étions nombreux à déposer un projet de thèse. Lovely Otvas, Docteur en études grecques

Lovely Otvas a une vision précise de l’orientation qu’elle doit donner à sa vie, désormais.

Avec mes étudiants ! Toujours au lycée Gerville Réache de Basse-Terre, à œuvrer pour l’évolution de nos jeunes. J’ai été moi-même étudiante de la classe préparatoire littéraire où j’enseigne maintenant. J’aime bien l’idée d’apporter ma pierre à cet édifice qui m’a formée. C’est un symbole et c’est surtout une mission : c’est de maintenant suivre leur trace. Ils ne m’ont pas seulement formée ; ils m’ont coachée, ils m’ont accompagnée... je leur dois beaucoup. Lovely Otvas, Docteur en études grecques

Alors qu’elle dispensait des cours à l’Ecole pratique des hautes études de Paris, c’est en 2019 que Lovely Otvas a choisi de revenir enseigner en Guadeloupe, dans son ancien établissement. Une décision qui l’honore, en ces temps où le phénomène de fuite des cerveaux préoccupe localement.