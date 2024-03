MARIE-GALANTE. Tir sur un logement de fonction de la gendarmerie : un militaire et sa compagne touchés

Faits graves et rarissimes, d’autant plus sur la paisible île de Marie-Galante : un coup de feu a été tiré sur une maison de Grand-Bourg. La bâtisse visée est occupée par deux gendarmes. L’un d'eux ainsi que sa compagne ont été touchés. Leurs jours ne sont pas en danger.

Stéphanie Sérac, avec Nadine Fadel •

Coup de feu à la rue Pasteur, à Grand-Bourg de Marie-Galante, vers 21h00, jeudi soir (28 mars 2024), non loin du terrain de pétanque.

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) parle de deux victimes touchées : un homme de 35 ans et une femme de 36 ans, tous deux évacués au Centre hospitalier Sainte-Marie (CHSM).

Le site internet Foufougong révèle ce vendredi matin que les personnes ciblées sont un gendarme mobile et sa compagne. Ils étaient à leur domicile, un logement de fonction sur deux niveaux occupé par un autre militaire ; le tir provenait de l’extérieur de la maison. Notre consœur Stéphanie Sérac a aussi interrogé un riverain : celui-ci a indiqué avoir entendu une voiture partir en trombe, après le coup de feu.

La jeune femme est présente dans l’archipel pour quelques jours de vacances. Ni elle, ni l’homme touché ne sont grièvement blessés. Ils ont reçu des éclats de chevrotine et du verre, puisqu’une vitre de l'habitation a été brisée.

Le quartier a rapidement été bouclé. Les services de gendarmerie ont déployé les moyens nécessaires aux premiers relevés, investigations et identification d'éventuels témoins.

La procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, a ouvert une enquête pour "violence avec arme" ; enquête confiée à la brigade de recherche, assistée de la section de recherche.

Le quartier a rapidement été blouclé par les gendarmes - 28/03/2024. • ©Stéphanie Sérac

Ces faits témoignent d’une extrême violence ; ils ont été perpétrés sur une île réputée pour sa quiétude et laissent la population locale sous le choc.