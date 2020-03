Masques : l'administration pénitentiaire fait de la rétention

Les masques, font encore une fois parler d'eux. Cette fois dans au centre pénitentiaire de Basse-Terre. Un stock de plusieurs milliers de masques est disponible mais non distribué aux surveillants. Des masques bien gardés par l'administration pénitentiaire.



Les masques de la Maison d'arrêt de Basse-Terre

Le Ministère de la Justice vient d’autoriser une distribution générale de masques pour les personnels de surveillance des prisons. Les déténus ne doivent pas être contaminés. La distribution est générale. Mais dans les Outremers où il va falloir des moyens et du temps pour acheminer les masques.A Basse-Terre, depuis le virus H1N1, il y a un stock d’environ 8000 masques que l’administration pénitentiaire n'a pas distribué. 4000 masque FFP2 et presque autant de masque chirurgicaux, dans le bureau du directeur. La situation est pourtant urgente pour la protection des détenus. A la prison de Basse-Terre 4 des 67 surveillants sont en confinement, suspectés d’être porteur du virus. Les surveillants ont demandé à la direction de leur distribuer des masques. refus de la direction interégionale située à Paris, des stocks de nouveaux masques vont être distribués.La raison de ce refus : ne pas faire de jaloux. Basse-Terre est en effet la seule maison d'arrêt des départements d'Outre-mer à avoir des masques. Même la prison de Baie-Mahault n'en a pas. Puisque les autres maisons d'arrêt n'ont pas de masque, alors les surveillants de Basse-Terre n'en auront pas non plus. Même s'ils en bien ont à leur disposition.Les masques sont pourtant obligatoires dans les prisons de France depuis samedi. Du côté de l'administration pénitentiaire, pas de reponse, la question doit être posée à Paris.