Maxette Pirbakas reconnue coupable d’abus de confiance, faux et usage de faux

Il était reproché à Maxette Pirbakas d’avoir détourné 57 800 euros de la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) pour des dépenses personnelles.

Après avoir été condamnée à verser plus de 160 000 euros à son ancien assistant parlementaire, en mai dernier, c'est une nouvelle condamnation pour l'ancienne députée européenne. Ce jeudi 27 juin, Maxette Pirbakas a été reconnue coupable d’abus de confiance, faux et usage de faux. Elle a été condamnée à 1 an de prison avec sursis, 8 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité.

L'ancienne députée européenne était "soupçonnée d’avoir détourné 57.000 euros des caisses" de l’antenne guadeloupéenne de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Les faits qui lui étaient reprochés remontaient à la période allant de 2017 à 2019, durant laquelle elle dirigeait cette antenne, selon l’enquête de Médiapart, dévoilée en avril dernier.

La section de recherche de Pointe-à-Pitre avait ouvert une information judiciaire après avoir reçu un courrier anonyme, en 2021, relatait Médiapart.

Le dossier évoquait de fausses signatures sur des procès-verbaux de réunions, ainsi que d’importantes sommes retirées en liquide sans justificatifs ; la section guadeloupéenne de la FNSEA avait aussi couvert ses frais de transport aérien, vestimentaires, cosmétiques et de coiffure.

Pour que l’ancienne agricultrice soit entendue, les gendarmes et magistrats de Guadeloupe l’avaient cherchée à ses deux adresses connues, aux Abymes et à Petit-Canal, en vain.

L'ancienne élue avait alors nié les faits qui lui étaient reprochés.