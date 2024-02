Mgr Philippe Guiougou au chevet des malades à l'occasion de la Journée mondiale des malades

Partager :

Il souhaitait affirmer le rôle de la communauté de tous ceux qui accompagnent les malades tout au long de leur combat contre la maladie. Et c'est au CHUG, au cours de la messe consacrée aux malades qu'il est venu les accompagner et souligner en même temps le rôle primordial des soignants, des familles et de l'Eglise. Un rôle qui doit toujours veiller à affirmer la dignité des personnes même et surtout quand elles sont marquées par la maladie.

FJO. avec B. Pansiot-Villon et O. Duflo

Comme ses prédécesseurs, Mgr Philippe Guiougou s'est retrouvé sous la tente dressée dans l'enceinte du CHUG à l'occasion de la journée Mondiale des Malades. Mettant à profit les textes de la liturgie qui évoquaient ce dimanche la guérison d'un lépreux par le Christ, l'évêque de Guadeloupe s'est aussi attaché à entrer en profondeur dans le thème choisi cette année pour cette journée : "Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Soigner le malade en soignant les relations." ©Guadeloupe Et l'évêque de rappeler devant une assemblée composée de malades, de soignants mais aussi de parents ou d'amis des malades, que c'est cette communauté au sein de laquelle chacun agit pour l'autre qui est une imitation du Christ. Mgr Philippe Guiougou passe devant chacun des malades qui ont souhaité recevoir le sacrement des malades • ©O. Duflo Lui même, imitant en cela le Christ, est allé donner l'onction des malades à ceux qui avaient souhaité la recevoir. Un geste particulièrement apprécié par ces derniers, quelle que soit la maladie qui leur a valu d'être présents à cette messe. ©Guadeloupe Dans le message qu'il a adressé aux Eglises à l'occasion de cette Journée Mondiale des Malades, le Pape François alerte sur l’isolement des personnes, qui « nous fait perdre le sens de l'existence, nous prive de la joie de l'Amour et nous fait éprouver un sentiment oppressant de solitude dans tous les passages cruciaux de la vie ». Les soignants et les familles présents aux côtés des malades • ©O. Duflo Il invite d'ailleurs les malades à demander cette proximité humaine aux personnes qui les entourent : « n'ayez pas honte de votre désir de proximité et de tendresse! Ne le cachez pas et ne pensez jamais que vous êtes un fardeau pour les autres ».

Un message que beaucoup de ceux qui étaient présents à cette messe au CHUG ont traduit à leur manière en faisant l'éloge de ceux qui les accompagnent en toutes circonstances. Une assemblée sous la tente pour signifier le rôle de la communauté autour du malade • ©O. Duflo

