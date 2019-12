Miss France: levées de boucliers contre le racisme

La présidente du département Josette Borel Lincertin veut que l'on combatte ce racisme ambiant et décomplexé. Face au racisme contre Clémence Botino, la Miss France, le Cran, le conseil représentatif des associations noires, a décidé de déposer plainte.

Le Cran dénonce l'inaction du gouvernement et d'Emmanuel Macron

Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de lutter contre les discriminations ne réagit même pas...

Le CRAN va déposer plainte après les insultes racisites contre la guadeloupéenne Clémence Botino

A l'occasion de la commémoration de l'arrivée des premiers travailleurs indiens de Guadeloupe, le 24 décembre dernier, la présidente du département a eu un discours qui a insisté sur le "vivre ensemble". La Guadeloupe est un exemple d'intégration de diverses cultures, et un exemple de réussite.Josette Borel Lincertin est revenue sur les différents épisodes qui l'ont heurtés. Le RN (Rassemblement National) ex-FN qui arrive en tête en Guadeloupe aux élections européennes, mais surtout les récentes attaques racistes qui ont visé la Miss France, la guadeloupéenne, Clémence Botino, et la 1ère Dauphine de Miss Monde, Ophely Mézino. Il ne faut pas laisser passer ça estime la présidente du département. Il faut combattre le racisme qui s'installe au quotidien dans le monde, et en France.Le conseil représentatif des associations noires de France (CRAN) a décidé de passer à l'offensive. La structure a décidé de déposer plainte après les propos racistes d'internautes cachés derrière leur écran, après l'élection de Clémence Botino, Miss France. Un racisme décomplexé selon Thiaba Bruni, porte parole et vice-présidente du Cran.