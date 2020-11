Mobilisation contre l'homophobie avec la ligne d'écoute téléphonique "Voix Arc-en-ciel"

La ligne d'écoute téléphonique anti-haine LGBT, instaurée par l'association "Amalgame Humani's", l'an dernier, a reçu près de 400 appels. Les plus en demande de soutien sont les jeunes hommes de 15 à 25 ans. Le rapport d'activité de ce dispositif a été remis au préfet, vendredi dernier.

L'heure du bilan, un an après

Le préfet de la région, Alexandre Rochatte, a reçu, vendredi 27 novembre 2020, le premier rapport annuel d'activité de la ligne téléphonique d'écoute anti-haine LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transexuelles) de la Guadeloupe : la ligne "".Souvenez-vous : en 2019, l'association "Amalgame Humani's" avait été retenue pour lancer et animer cette plateforme, vouée à lutter contre la haine, à l'égard des personnes LGBT.Un an après, l’heure est au bilan.Premier constat : près de 400 appels ont été réceptionnés, en majorité provenant de jeunes hommes, âgés de 15 à 25 ans.Pour la présidente de l'association "Amalgame Humani's", ce dispositif répond à un besoin de libération de la parole. Son souhait est qu'il serve aussi à renforcer les actions de sensibilisation, sur l'importance de la tolérance envers autrui, notamment au sein des établissements scolaires.Viviane Melyon-Defrance est interrogée par Rémy Defrance :



Coordonnées pour accéder aux services de ligne téléphonique d'écoute anti-haine LGBT "Voix Arc-en-ciel" :

0690 757 767

www.voixarcenciel.org

Les enseignements du rapport

Les chiffres

210 appels proviennent de jeunes de 15 à 25 ans (55%) ;

114 appels proviennent d'adultes de plus de 45 ans (34%)

157 appels proviennent d'hommes (75%) ;

52 appels proviennent de femmes (25%).

La mission "Voix Arc-en-ciel"

L'homophobie

Le rapport annuel d’activité de la ligne "Voix Arc-en-ciel" n’a pas été rendu public. Mais nous avons pu en prendre connaissance.382 appels ont été passés, entre le 1er novembre 2019 et le 31 Octobre 2020. Un nombre qui correspond à un peu plus d’un appel par jour, pour les 13 écoutants de la ligne.95% des appelant ont fait le choix du sacrifice (ou du déni), en se mariant et en créant une famille "conformiste".5% du public de la ligne "Voix Arc-en-ciel" (19 appels) sont en recherche d'information, pour des dossiers familiaux (adoption d'une enfant...).3% sont des appels au secours, provenant de personnes dépressives, aux pulsions suicidaires au ayant des conduites addictives.Les opérateurs, tous bénévoles du milieu médico-social, sont formés pour assumer cette mission d'écoute active et bienveillante.24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ils écoutent, soutiennent, informent, orientent et accompagnent les victimes de discriminations et actes "LGBT-Phobes".Plus de la moitié des personnes LGBT ont été confrontées, au cours de leur vie, à au moins une forme d’agression commise en raison de leur orientation sexuelle ; plus d’une sur six a subi des violences physiques.Les victimes d'homophobie se disent ostracisés, invectivés... Les agressions peuvent se traduire par des brimades, des moqueries, des violences verbales et/ou physiques, des mises à l'écart. Des faits qui ont lieu, d'abord dans la famille, à l'école, sur le lieu de travail. Les auteurs de discriminations peuvent ne pas s'en rendre compte. Une attitude, parfois, suffit à blesser.En 2019, au national, le ministère de l’intérieur a fait état de 1.870 infractions, à caractère homophobe ou transphobes, enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Il y en a eu 1.380 en 2018. Le phénomène a donc augmenté, à hauteur de 30%, en l'espace d'un an.En 2014, selon un rapport de la délégation Outre-mer de l'Assemblée Nationale, citant une étude KAPB (Knowledge, Attitude, Belief and Practice = Connaissance, attitude, croyance et pratique), plus de 60% des Guadeloupéens estimaient que l’homosexualité est une sexualité contre-nature, ou le signe d’un problème psychologique.