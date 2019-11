Le mois de l'entreprenariat dans les quartiers a ouvert ce mardi sa 4ème édition

Entreprendre très jeune c'est possible et c'est le message de la 4ème édition du mois de l'entrepreunariat dans les quartiers qui a été lancée hier au collège Front de Mer à Pointe-à-Pître

P. Gonfier, J-M. Mavounzy et S. Vingadassalom •

Stéphane Selbonne, directeur général de Spoconline

©guadeloupe

©guadeloupe

VOIR AUSSI

©guadeloupe

Quand le monde de l'entreprise élargit son regard vers celui de l'école. Pas seulement vers les lycées où c'est presqu'une exigence qu'un tel partenariat puisse exister, mais à destination des collèges aussi. L'opération cible en effet les13-25 ans. Il s'agit de les motiver le plus tôt possible en leur insufflant un esprit d'entreprise.Ce mardi, pas moins de huit entrepreneurs se sont rendus au Collège Front de Mer pour rencontrer les élèves, leur parler de leur parcours, et surtout, susciter l'envie de créer sa société.Et en la matière, les exemples ne manquent pas. Voici celui des frères Brute. Rony et Bruno n'ont pas eu peur d'entreprendre. Ils ont grandi dans le quartier populaire de Boissard. Ils n'ont pas fait de hautes études mais ils ont toujours été poussés par leurs parents. Sportifs de haut niveau, ils ont mis leur talents dans le commerce avec ce magasin de sport ouvert à l'Assainissement, à Pointe-à-Pître: Entretien avec Valérie Larifla, déléguée régionale de l'association 100 000 entrepreneursDans le même registre, un autre rendez-vous économique qui se déroule jusqu'au 15 Novembre 2019, sous le thème « Agir auprès des entreprises du territoire.» Avec ce mercredi, une rencontre entre 8h et 16h au gymnase Valère Lamy de Baie-Mahault, sous le parrainage de Jean-Rony Leriche, un chef cuisinier Guadeloupéen installé à Toulouse.Il vient tout juste de publier un ouvrage intitulé "Ma cuisine antillaise" paru aux éditions Brigitte Eveno.