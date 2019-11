Le monde du football solidaire de l'action de l'association Carlessimo

C’est pour aider le service pédiatrie du CHU de Pointe-à-Pître que Luc Sonor s'est engagé aux côtés de l’association Carlessimo qui œuvre en Europe pour les enfants malades. En Guadeloupe, l’opération permettra d’offrir du matériel pour améliorer l'accueil des enfants au CHU

Guadeloupe La 1ère et Outremer La 1ère •

©E-M. Golabkan ...

©guadeloupe

C’est une initiative de l’ex-international français de football Luc Sonor. Le Guadeloupéen est arrivé hier à la tête d’une équipe d’ancienne gloire du football français. Luc Sonor s’est appuyé sur l’association Carlessimo qui œuvre en Europe pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants malades. Ils étaient donc ensemble à l'étage de la pédiatrie ce mardi après-midi pour un spectacle offert aussi bien aux enfants qu'aux soignants, et en présence des footballeurs.L’opération permettra d’offrir du matériel pour les enfants du CHU. L'ancien international est accompagné, entre autres, d'une ancienne footballeuse internationale, la Guadeloupéenne Laura Georges, très sensible elle aussi à cette cause caritative.Et l'action se jouera donc sur le terrain. Sollicités par Luc Sonor, plusieurs de ses amis ont décidé de se mobiliser pour concrétiser cette aide au service pédiatrique du CHU.Et leur engagement charitable va se traduire par un match de football entre les amis de Luc Sonor et les anciens sélectionnés de la Guadeloupe samedi aux Abymes.