depuis le début de l’année, pratiquement chaque semaine, une famille pleure un proche, tué sur les routes de l’archipel. Dix-sept morts au compteur parmi lesquels on retrouve 9 automobilistes (dont 4 passagers) 2 motards, 2 cyclomotoristes et 4 piétons. Le compteur des morts sur la route n’épargne aucun usager.

Une campagne d’affichage qui vise en premier lieur à mettre un terme au nombre sans cesse croissant de victimes d'accident sur la route. L'image présente un triangle endeuillé sur fond noir, un compteur et un slogan : « Ne soyez pas la prochaine victime ».La préfecture rappelle dans son message que,Elle invite donc chacun à contribuer à stopper sa progression en respectant les règles de sécurité suivantes : Respecter les limitations de vitesse ; Porter des vêtements clairs et rétroréfléchissants pour être vu la nuit ; Attacher la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière ; Mettre et attacher le casque pour les deux-roues motorisés passager y compris ; Respecter les distances de sécurité entre les véhicules et les adapter au trafic et aux conditions météorologiques ; Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas. Ne pas utiliser son téléphone portable au volant.Une campagne de communication qui rappelle de fait les priorités fixées par le préfet de Région pour l’année 2019 en matière de sécurité routière :- la multiplication de messages et d’actions de prévention- le renforcement des contrôles routiers- le déploiement de nouveaux dispositifs comme les radars-tourelles dont les premiers seront installés au cours des prochaines semaines.