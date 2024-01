Neuf ans après l'accident du "What Else" à Saint Barthélemy, le Tribunal Maritime de Cayenne examinait l'affaire à Pointe-à-Pître

Le tribunal maritime de Cayenne a tenu audience ce matin au Palais de Justice de Pointe-à-Pitre. Cette juridiction spécialisée a examiné un dossier vieux de 9 ans: une collision en mer entre un motor yacht et un voilier à quelques encablures de Saint Barthélémy. Bilan: 1 mort et deux blessés graves.

Le 25 mai 2015 à 16h27, le "What Else", un motor yacht de 27 mètres de long, percute de plein fouet le Pastaga à quelques encablures à Saint Barthélémy.

Sous le choc, le petit voilier en bois est littéralement coupé en deux. Il coule quelques minutes plus tard par 23 mètres de fond, emportant avec lui le corps de l’une des équipières, Agnès Guyon, une enseignante au collège de l’île. 2 autres membres d’équipage du Pastaga sont également grièvement blessés.

9 ans plus tard, Jean Tissot, le capitaine du "What Else", est seul pour répondre d’homicide involontaire et de blessures involontaires. L’homme, aujourd’hui âgé de 66 ans, peine à expliquer à la barre ce qui s’est passé ce 25 mai 2015, rappelle qu’il s’agit de son 1er accident en 35 ans de commandement mais reconnaît au final sa responsabilité.

Une responsabilité pleine et entière pour le ministère public qui requiert à son encontre 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, arguant du fait qu’il a manqué à ses obligations de veille en mer.

Une veille impossible à assurer rétorque l’avocat de la défense, surtout quand l’on est 2 marins à bord au lieu d’être 3 comme le stipule la réglementation maritime. Et Me Marty de relever le fait que ni le propriétaire du bateau, la société Flag Group LTD immatriculée à Antigua, ni son gestionnaire, la société Master Ski Pilou, basée elle à Saint Barth, ne sont prévenues dans ce dossier alors que leur responsabilité apparaît très largement engagée.

L’argument dont a tenu compte le tribunal maritime. Jean Tissot a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, soit la moitié du quanti requis par le ministère public.Ce dernier a indiqué qu’il pourrait faire appel.