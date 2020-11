Nombreuses réactions après l'annonce du décès de Me Daniel Démocrite

©guadeloupe

salue le Ténor du barreau de Guadeloupe, homme de tous les combats au caractère affirmé, intrépide, engagé, tout le monde se souvient de sa plume et de son verbe caractéristiques lors des audiences.

©guadeloupe

salue le parcours d’un homme profondément engagé au service du droit. ...

Le Barreau de la Guadeloupe perd un grand avocat convaincu du rôle essentiel de la défense.

Au nom de la Collectivité le président de Région, auxquels s’associent les avocats Georges Bredent, Bernard Pancrel et Jennifer Linon, adressent leurs condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.

Ils ont également une pensée affectueuse pour Gladys Democrite.