Nord Grande-Terre : un important trafic de lambi démantelé

Il est actuellement interdit de capturer des lambis dans les eaux de Guadeloupe. Cette espèce est protégée et sa pêche réglementée. C’est pourquoi les autorités judiciaires sont vigilantes. D’abord la Douane a saisi 900 kg des mains de contrevenants pris en flagrant délit. Puis la gendarmerie a mis à jour un trafic, désormais démantelé.

Un "important trafic de lambis" a été démantelé, selon la gendarmerie de la Guadeloupe. C’était hier (mardi 6 août 2024). Le préjudice des activités illégales des mis en cause est estimé à environ 850.000 euros.

À la manœuvre, il y avait la brigade de recherche du Moule, qui a bénéficié du renfort des collègues des brigades de Morne-à-l’Eau et de Port-Louis, de la Brigade nautique et de la Cellule de recherche du renseignement opérationnel et d'appui judiciaire (CRAJ) de la Compagnie du Moule. Tous ces services ont mené une vaste opération de lutte contre la détention, le transport, l’importation et le transbordement de lambi qui, rappelons-le, est une espèce protégée, dont la pêche est très réglementée.

Suite à un renseignement des Douanes, qui avaient pris en flagrant délit les occupants d’un bateau contenant 900 kg de lambis, dans le Grand Cul-de-sac marin, au large de Port-Louis, la Brigade de recherches, saisie par le Parquet, a enquêté pendant plusieurs mois, confirmant l’existence d’un trafic. Gendarmerie de la Guadeloupe

Des perquisitions ont été effectuées, mardi ; elles ont débouché sur la saisie de deux bateaux, trois véhicules, plus de 28.300 euros en numéraires et 190 kg de lambis.

La gendarmerie a saisi 190 kg de lambi, mardi, dans un bateau (Le Moule) - 06/08/2024. • ©Gendarmerie de la Guadeloupe

Placés en garde à vue, les suspects devront répondre de leurs actes devant la justice. Gendarmerie de la Guadeloupe

L’action des gendarmes a, pour sa part, été saluée par les pêcheurs professionnels.