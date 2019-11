Nouvelle altercation entre détenus à Fond Sarail

L'incident s'est déroulé durant la matinée de ce mardi au Centre Pénitentiaire de Fond Sarail à Baie-Mahault. Il a fait un blessé à coups de pique au niveau du thorax.

Ch. Horn •

Eric Pétilaire, secrétaire régional CGT Pénitentiaire

Eric Pétilaire, secrétaire régional CGT Pénitentiaire

Le SAMU et les pompiers étaient sur place. Le détenu âgé d’une vingtaine d’années grièvement blessé a été évacué au CHU de Pointe-à-Pitre et son pronostic vital serait engagé. Pour l’heure on ne connait pas l’origine du litige entre détenus.