Obésité : l’ANSM retire les ballons gastriques Allurion du marché français

Les ballons gastriques fabriqués par la start-up américaine Allurion sont retirés du marché français par l’ANSM. Ces dispositifs, conçus pour permettre une perte de poids par la satiété, occasionnent de graves effets secondaires, explique l’Agence nationale de sécurité du médicament.

Des complications graves, comme des occlusions et perforations gastro-intestinales sont imputées aux ballons gastriques Allurion, fabriqués par une start-up américaine. Ces produits sont retirés du marché français ; cette décision a été prise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), mardi (6 août 2024).

Cet acteur public justifie cette suspension par le nombre d’effets indésirables signalés ces dernières années. L’absence de suivi médical des utilisateurs est aussi dénoncée. Autre grief envers le distributeur et les professionnels qui conseillent ces ballons : le manque de formation des personnels, y compris des soignants.

Le dispositif en question se présente sous la forme d’une capsule. Celle-ci, pour être posée, ne nécessite pas d’intervention chirurgicale. Elle s’avale. Une fois dans l’estomac, elle se gonfle et réduit l’appétit. Ce ballon gastrique s’évacue naturellement après 16 semaines.

Allurion promet une perte de poids pouvant aller jusqu’à 13,5 kg.

Non remboursé par l’Assurance maladie, ce produit est proposé dans des cliniques privées et des centres de médecine esthétique.

Après son utilisation, certains patients ont dû être opérés, victimes d’effets secondaires.

Aujourd’hui, les professionnels de santé doivent informer leurs usagers de cette interdiction.

L’ANSM conseille aux personnes déjà équipées d’un ballon gastrique de consulter un médecin, en cas de symptôme inquiétant ; nausées persistantes, douleurs abdominales et autres signes doivent alerter les patients concernés.

À VOIR AUSSI/ Le reportage de France 2 (1ère diffusion le 19/09/2023).

Avec des modes de commercialisation agressifs, Allurion surfe un problème de santé public, qui touche aussi la Guadeloupe. Dans l’archipel, un adulte sur deux est en surpoids ; ce mal concerne un enfant sur quatre localement.