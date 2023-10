Octobre Rose : le dépistage précoce du cancer du sein sauve des vies

C’est parti pour Octobre Rose 2023, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Celui-ci est l’un des cancers les plus courants, mais également l’un des mieux soignés.

Colette Borda •

"Énormes, minuscules, galbés, vos seins sont parfaits tant qu'ils sont en bonne santé. Faites-vous dépister". Tel est le slogan d’Octobre Rose 2023, cette campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage du cancer du sein. Il s’agira aussi, jusqu’au 31 octobre prochain, de récolter des fonds, au profit de la recherche.

Le cancer du sein figure au premier rang des cancers les plus courants chez les femmes ; il est le deuxième, au sein de l’ensemble de la population, après celui de la prostate. Un peu plus de 61.200 personnes sont touchées chaque année, dans l’Hexagone. En Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, 200 nouveaux cas sont enregistrés par an.

L’âge moyen du diagnostic est 64 ans, sachant que 80% des cancers du sein se développent après 50 ans.

Les facteurs de risque sont liés à l’âge, mais aussi au mode de vie ; l’alcool, le tabac, le surpoids, ainsi que des antécédents personnels et familiaux, mais aussi certains traitements hormonaux de la ménopause peuvent en être la cause. L’absence d’activité sportive ne joue pas en la faveur des patients.

Mais une personne ne présentant aucun de ces facteurs de risque peut, malgré tout, contracte la maladie.

Le cancer du sein est considéré comme le plus meurtrier, chez les femmes.

Cela dit, grâce aux progrès de la médecine, il est aujourd’hui moins létal qu’auparavant. De bien meilleurs résultats sont constatés, au fil du temps ; le taux de survie avoisine les 87%... à condition qu’il soit dépisté tôt.