Opération anti runs…

La DDSP, la Direction Départementale de la Sécurité Publique, a contrôlé et fouillé des véhicules la nuit dernière de minuit à 2h du matin entre les ronds points de Petit-Pérou et de Dugazon aux Abymes.

Une trentaine d’homme était mobilisée./

Objectif : lutter contre le délinquance routière et plus précisément les runs sauvages, ces courses de voitures illégales sur la voie publique.

Bilan : les policiers ont interpellé une personne qui était recherchée ; enregistré 50 excès de vitesse ; procédé à une mise en fourrière pour absence d’assurance et saisi plusieurs petites quantité de stupéfiants.

Mais aucun adepte de tirage sauvage n’a été interpellé la nuit dernière.