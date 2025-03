"Opération Start" : Un coup de pouce pour les jeunes artistes

La troisième édition du projet "stArt" a été présentée hier (vendredi 14 mars), à la Résidence départementale du Gosier. Dans cette optique, le Conseil Départemental lance un appel à candidatures destiné aux artistes de moins de 30 ans, évoluant dans les domaines de la musique, de la danse, de l’audiovisuel et du cinéma, du théâtre et des arts visuels.

Détecter, accompagner et professionnaliser les jeunes talents artistiques de Guadeloupe... C'est en ce sens que le Conseil départemental de la Guadeloupe lance la 3e édition du projet “stArt”, une opération destinée à accompagner les jeunes talents de moins de 30 ans et à structurer leur parcours vers une carrière professionnelle. La présentation de cette opération s’est tenue hier, (vendredi 14 mars), à la résidence départementale du Gosier.

Parmi ces jeunes talents, Néhémiah et Ornella. Deux jeunes motivés et passionnés par les métiers de la culture. Un secteur où il peut être difficile de se professionnaliser et de mener une carrière pérenne malgré un talent certain.

Néhémiah a 24 ans, cet artiste passionné évolue dans le domaine de la danse. Pour lui, "stArt" est une réelle opportunité de toucher du doigt son objectif professionnel.

Un tremplin qui me permettrait de mettre en place mon projet professionnel, de le parfaire et de faire en sorte qu'il ait plus de sens que ce soit pour moi ou ma culture, pour la Guadeloupe également. En tant que jeune, c'est vrai que l'on a beaucoup d'idées, de rêves mais il est important de se faire accompagner Néhémiah Stefkovic, danseur chorégraphe

Néhémiah Stefkovic, danseur chorégraphe • ©Christian Danquin

Ornella, de son côté, c'est le cinéma qui anime ses journées, elle voit ce projet départemental comme une aubaine afin d'organiser son retour au pays.

Je vis au Canada donc je fais doucement la transition pour connaître les professionnels d'ici et voir comment trouver du travail. Je voudrais aussi voir comment les histoires que j'écris peuvent être portées à l'écran dans le futur, je l'espère. J'aimerais avoir de l'accompagnement, avoir du réseau, des contacts et de la visibilité. Ornella Salnot, réalisatrice et scénariste

Ornella Salnot, réalisatrice et scénariste • ©Christian Danquin

Un tremplin pour réaliser ces rêves, à travers différents milieux artistiques, c'est ainsi que se définit le projet Start.

Plusieurs disciplines sont proposées, les arts visuels, la danse, l'audiovisuel et le cinéma, l'expression théâtrale et la musique. Le but est d'essayer de les détecter, de les accompagner vers leur professionnalisation pour leur permettre de développer une carrière dans les industries culturelles et créatives. Cindy Décimus, chargée de projet (stArt)

Cindy Décimus, chargée de projet (stArt) • ©Christian Danquin

Les lauréats de chaque discipline seront accompagnés par un professionnel, en plus de la réception d'une bourse de 10 000 euros. Une belle façon pour le département, de transmettre et de promouvoir, la culture et les talents guadeloupéens.

La culture doit être le marqueur de notre mandature puisque c'est l'élément qui permet de fédérer une population, de renforcer une identité. Cela doit être un support de développement économique et puis comme j'aime le dire, l'art est créateur de bonheur. Guy Losbar, président du conseil départemental

Guy Losbar, président du conseil départemental • ©Christian Danquin

Pour candidater, c'est ici. Les présélections prendront fin le 30 avril.