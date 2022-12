Parcoursup : la plateforme d'information ouverte un mois avant les inscriptions

Le site d'information de Parcoursup a ouvert ce mardi 20 décembre aux candidats. L'occasion de s'informer sur le fonctionnement de la procédure et de consulter les 21 000 formations disponibles à la rentrée 2023. Les vœux seront formulés à partir du 18 janvier 2023.

Guadeloupe La 1ère avec AFP •

C'est le site internet le plus redouté par les bacheliers, Parcoursup. La plateforme d'admission post-bac a ouvert ce mardi 20 décembre aux candidats. Aucune pression, le dépôt des vœux n'ouvre que le 18 janvier 2023.

Le but de cette première phase est de permettre aux lycéens de Terminale, durant les vacances de Noël, de prendre le temps de découvrir les formations de l’enseignement supérieur auxquelles ils pourront postuler pour la suite de leurs études. Sur le portail nationale, plus de 21 000 formations sont proposées dont plus de 7 500 en apprentissage.

"Pour répondre aux attentes des usagers, le moteur de recherche et les fiches de formation de Parcoursup aideront les candidats et leurs familles à mieux connaitre les formations et à faire leurs choix de manière éclairée", explique le ministère de l'Enseignement supérieur dans un communiqué.

Pour chaque formation, des fiches de présentation sont disponibles. Elles résument les dates des journées portes ouvertes s'il y en a, les modalités de sélection ou d'examen, les possibles orientations professionnels ainsi que les débouchés ou encore les éventuels frais de formation. "L'ensemble de ces évolutions vise à rendre le processus plus prévisible et ainsi réduire le stress ou l'effet de surprise, facteur de stress pour les lycéens et leurs familles", poursuit le ministère. L'occasion pour chaque futur étudiant de se familiariser avec le fonctionnement de la plateforme et de se renseigner sur les procédures d'inscription.

Cette première étape d'information durera jusqu’au 18 janvier 2023. Puis, jusqu'au 9 mars, les candidats auront la possibilité de s'inscrire et de formuler jusqu’à 10 vœux dans les formations de leur choix. Par la suite, du 9 mars au 6 avril, ils pourront confirmer leurs et finaliser leurs dossiers. La première phase d'admission principale se déroulera du 1er juin au 13 juillet 2023.