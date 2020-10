« Parlons d’estime et d’identité à nos enfants »

Ce soir une conférence débat sur l’identité, organisée à l’initiative de l’association Esteem Caribbean, Un débat au Spot Co- Working de Jarry auquel vous pourrez également participer en direct sur Google meet.

Ingrid Cétout, chargée de mission Esteem Carribean

- Le lien pour joindre le la conférence publique : Pour participer et vous inscrire deux numéros sont à votre disposition :- Le 0690-64-13-03 et le 0690-54-73-33.- Le lien pour joindre le la conférence publique : http://bit.ly/esteem-caribbean

Une conférence online qui se donne pour objectif d’aborder avec des personnalités cette estime que nos enfants doivent avoir.L’artiste Domink Coco, l’Universitaire et artiste Fola Gadet, la cheffe d’entreprise Cristel Clamn et Tony Coco-Viloin, le directeur de l’école préparatoire aux initiatives cinématographiques, sont les invités de cette première édition.Compte tenu de l’épidémie de Covid, cette conférence peut être suivie et les questions peuvent être posées en direct sur Google Meet.L’estime de soi va de pair avec la construction identitaire selon Ingrid Cétout, chargée de mission Esteem Carribean, et encore plus pour les enfants.Une initiative d’Esteem Caribbean, ce jeudi soir (22 octobre), à 18h au spot Coworking de Jarry à Baie-Mahault.