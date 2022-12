Pas de "Chic et tong" à Deshaies ni de "New Year on the beach" à Port Louis pour la Saint Sylvestre

Ils avaient tout misé sur l'ultime soirée de l'année. Ils les annonçaient aussi particulières l'une que l'autre. Mais la soirée de réveillon du Karacoli à Deshaies et le "New Year on the beach" à Port Louis n'auront pas lieu. Un arrêté préfectoral interdit la première et la seconde l'a été par un arrêté municipal.

FJO. avec E. Stimpfling •

En fait, ce sont deux soirées prévues à l’occasion du réveillon qui ont été annulées sur décision administrative.

Il s’agit d’une soirée à Port Louis, la soirée "New Year on the beach" organisée par le kabana beach. Dans ce premier cas, la mairie dit ne pas avoir reçu de déclaration préalable ; mais l’arrêté municipal évoque également des faits graves et répétés de violence incluant l’usage d’armes à feu…. La seconde soirée dénommée "chic et tong", devait se dérouler au Karacoli à Deshaies. Dans ce second cas, c’est un arrêté préfectoral qui interdit la soirée. Un arrêté qui évoque notamment l'absence de déclaration préalable, l'atteinte prévisible à un espace protégé ou encore le risque de potentielles rixes. Ce que conteste le propriétaire des lieux. Il a certes ester en justice pour se défendre mais il n'a pas eu gain de cause.

Et pour les quelques 500 personnes que l'on dit avoir réservé, un remboursement aura lieu et il faudra forcément réveillonner ailleurs, aussi chic et sans tong. . • ©E. Stimpfling

