Patrick Saint-Eloi : 10 ans déja, il nous manque

Il y a 10 ans, Patrick Saint-Eloi nous quittait, mais jamais sa musique, ses paroles, sa voix et son sourire n'ont pas quitté les Guadeloupéens. Déjà 10 ans...

Guadeloupe La 1ère •

Un artiste très apprécié

©guadeloupe

©guadeloupe



L'enfant d'anse-Bertand

©guadeloupe

La musique, une passion dès le plus jeune âge

La machine Kassav'

Son "retour" au pays après Kassav'

La Guadeloupe perd l'un de ses ambassadeurs

Ce n'est pas une fin, c'est tout un espoir... C'est le bout du tunnel où il y a la lumière... C'est positif... Patrick Saint-Eloi

Patrick Saint-Eloi nous quittait le 18 septembre 2010, des suites d'une longue maladie... Chanteur emblématique du groupe Kassav de 1982 à 2002, il se lance par la suite dans une brillante carrière solo, avec succès...Patrick Saint-Eloi, le crooner, le pilier et éternel défenseur de notre culture. Toute la Guadeloupe se souvient de ce samedi 18 septembre et du choc de l'annonce de sa disparition. Un décès qui avait laissé de nombreux fans dans une tristesse immence, comme Christine, fan de toujours.Anonymes, comme artistes, tous appréciaient Patrick Saint-Eloi. C'est donc tout naturellement que certains sont venus lui rendre hommage, ce vendredi 18 septembre.A Anse-Bertand, Patrick saint-Eloi est une fierté pour la commune.Dès sa naissance, le 20 octobre 1958 à Pointe-à-Pitre, la musique a toujours été au centre de son univers.A l'âge de 17 ans, il quitte la Guadeloupe, direction Paris. Là bas, il continue à nourrir sa passion... Après avoir touché de nombreux instruments, il goûte au chant. Il rejoint le groupe VEnus One, repéré par Pierre-Edouard et Georges Décimus. Une rencontre avec les deux frères, déterminante pour la suite de sa carrière...Ils sont en train de créer leur propre groupe et recherchent un chanteur. Ce groupe deviendra Kassav', le plus grand groupe des Antilles Guyane.Le zouk devient la musique référence de nos départements et Kassav' son fer de lance. Le monde entier découvre le zouk.Le succès est au rendez-vous pour le groupe qui enchaîne les disques d'or. Saint-Eloi, comme les autres membres de Kassav' se lance également en solo. Son premier album, Mizik cé lanmou, en 1982 remporte un vif succès. D'autres suivront , A la demande en 1984, Bizness (avec J-P. Marthély) en 1985, Bizouk en 1992, Zoukamine en 1994, Marthéloi (avec J-P. Marthély)en 1996 puis Lovtans en 1998, pour ne citer qu'eux. Des disques comportant de nombreux tubes "Zouké", "Ki jan ké fè", "Mistè la via", "Rev an mwen", "La i pann' i sèk"...Il aborde des thèmes aussi variés que l'amour dans ses zouk love inimitables, ou encore l'inceste et rend un hommage aux victimes de l'esclavage dans son titre "Réhabilitation".Les tournées à travers le monde, les salles de concerts sont son quotidien, avec Kassav. Son groupe qu'il décide de quitter en 2002 pour se consacrer pleinement à sa carrière solo, chez lui, en Guadeloupe.L'artiste revient en 2005 avec un nouvel album "Plezi". Patrick Saint-Eloi se fait plaisir dans ses compositions et ses duos, comme celui avec Daly, sur "Respè".S'ensuit une tournée dans l'Hexagone, puis en 2007, un best-of baptisé Zoukolexion.Le 16 juin 2007, une date qui restera dans sa mémoire. Son nom seul est à l'affiche, du Zénith de Paris. L'année d'après, le 13 août 2008, c'est dans son île natale qu'on lui rend hommage. La Région Guadeloupe organise un concert, dans sa commune du Moule, devant plus de 30 000 personnes. Quelques mois plus tard paraît Zoukolexion vol. 2.Dans les mois qui suivent, on entend de plus souvent parler de sa maladie. Patrick Saint-Eloi souffre d'un cancer. Il décède le 18 septembre 2010. La nouvelle de sa mort se propage comme une onde de choc en Guadeloupe, mais également en Martique, en Guyane et outre-Atlantique.Le zouk a perdu son plus fidèle défenseur... Lui qui n'a jamais chanté qu'en créole...Patrick Saint-Eloi a été inhumé au Moule, après une veillée populaire sur la place de la liberté au Moule. Des milliers de Guadeloupéens viennent lui rendre un dernier hommage, ainsi que ses anciens partenaires de Kassav'.Voici ce qu'il disait sur la mort :