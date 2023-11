« Penser et panser l’enfance, Zouti pou vansé »

Le Département de la Guadeloupe a choisi de placer le mois de novembre sous le signe de l'enfance. Outre sa participation au Salon "Maman, Timoun et Famille", il a programmé toute une série de manifestations dans plusieurs communes de l'Archipel pour contribuer à l'information et à l'écoute des familles. Une manière de s'assurer d'offrir aux enfants de Guadeloupe les meilleures conditions possibles d'éducation

Guadeloupe La 1ère •

Pour le Département, agir pour la famille est bien plus qu'un champ de compétence. Il s'agit avant tout d'un engagement en faveur d'un pillier de la société guadeloupéenne. En la mati-re, prendre l'enfant dans son intégralité pour qu'il soit sain de corps et d'esprit et qu'il grandisse sans heurts, c'est garantir à la Guadeloupe des acteurs sûrs pour son avenir.

Ces journées départementales de l'enfance, dans tous les aspects de leurs programmes, proposent des actions, des échanges et même des jeux qui contribuent à cet objectif.

Ainsi, des villages d’information s’installeront :

- Le Vendredi 3 novembre de 9h a 15h a l’Écomusée Château Murat de Grand-

Bourg Marie-Galante.

- Le samedi 4 novembre de 8h a 13h, Square de l’Artchipel à Basse-Terre.

- Le Mercredi 8 novembre de 14h a 18h, Place de la verdure au Moule.

- Le Samedi 18 novembre de 14h a 17h30 au Centre social Lapwent à Pointe-à-Pitre.

Avec un point culminant le 19 novembre, à Duval Petit-Canal, pour un « Dimanche en famille »

Tout au long de ce mois d'activité, des actions de stimulation sensorielle seront propsées aux jeunes enfants mais aussi de prévention des troubles des apprentissages et de la communication (atelier bois flotté, éveil des sens, conte et poésie, communication-écoute)

Ils pourront aussi s'épanouir dans des ateliers tels que :

- Mon corps est un trésor (prévention des violences sexuelles)

- Bien mangé lokal (ateliers alimentation)

- Ateliers artistiques (décorations, perles…)

- Action de sensibilisation sur la relation parents-enfants écoute libre, remise de

flyers, déculpabiliser les parents...)

- Timoun pa ti chodyè (atelier ludique de sensibilisation des parents et des enfants

aux droits de l'enfant)

- Le jeu de l'oie grandeur nature (des défis, des questions sur les droits de l'enfant

et des pièges)

- Un quizz parentalité (harcèlement, autorité parentale, relation fratrie…)

- Je m'aime et je me respecte (ateliers ludiques autour de la sexualité et un tikozé)