Petit-Bourg : une compétition de cabris tirants au cœur de la fête patronale

C’est la période des fêtes patronales pour beaucoup de communes de l’archipel. Et surtout le retour des festivités du 15 août après deux ans de pandémie. Des moments de convivialité dans de nombreuses communes de Guadeloupe.

Barbara Pelmard avec Alexandre Houda et Rémi Defrance •

Grand-Bourg, La Désirade, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Terre-de-Haut et Petit-Bourg fêtent leur saint-patron en ce lundi 15 août. Plus généralement, c’est pendant les grandes vacances que la plupart des municipalités organisent leur fête patronale ou communale. Une tradition qui avait manqué pendant les deux années de restrictions liées au Covid.

Et même plus à Petit-Bourg, où cela faisait 4 ans que la fête n’avait pas pu se tenir en raison du phénomène des sargasses. Cette année, les festivités se tiennent sur dix jours avec le point d’orgue aujourd’hui.

Et c'est à Colin que les festivités ont débuté avec une compétition de Cabri tirants en ce 15 août. Une compétition, pour le moins originale, qui a ravi petits et grands. Et qui évoque déjà des passions chez les plus jeunes comme Jhylann, 10 ans, qui a pris part à la compétition pour la première fois.

Petits et grands ont participé aux festivités. • ©Rémi Defrance

Jean-Louis Gaspard, membre du club Jeunes solidaires et associés (JSA) et père de Jhylann, 10 ans

Elie, spectateur et grand-père de Jhylann, 10 ans

Et pour arriver à mener les cabris, cela nécessite toute une technique et surtout un véritable travail d'équipe.

Mathias Nolison, membre des Bisons du soleil de Saint-François

Une compétition méconnue mais qui existe depuis déjà plus de 10 ans.

Jeanne Vilovar, présidente de l'association Familles rurales, patrimoine et culture de Petit-Bourg

Et au programme de la fête de Petit-Bourg en ce 15 août, place de la mairie, à partir de 20 heures, un concert suivi d’un feu d’artifice.