Pionnier de la télévision en Guadeloupe, Philippe Grenié n'est plus

En plus de 40 ans, les caméras et les images ont livrés tous leurs secrets à Philippe Grenié

Ce journaliste né à Pointe à Pitre le 5 mai 1950 a formé et accompagné plusieurs générations de reporters d’images.

Il a exercé sur tous les supports technologiques, du film à la vidéo en passant par l’écriture, avec des passionnés comme lui-même, Pierre Jacques et le regretté Daniel Esnard, il fait partie de cette première génération de reporters d'images en Guadeloupe.

Philippe était toujours à l’affut des images rares et celles qui devenaient les plus spectaculaires pour l’actualité.

Après ses débuts en Guadeloupe à L’ ORTF, Puis FR3 et enfin RFO, il a sillonné les grands espaces de la Nouvelle Calédonie pendant 25 ans comme journaliste grand reporter, avant un retour au pays.

Filmé des heures en hélicoptère pendant le tour de la Guadeloupe, relater le carnaval, suivre les grands mouvements sociaux ou les compétions sportives, Philippe ne voulait rien rater.

Passionné de sports mécaniques et particulièrement de moto, il a expérimenté tous les styles, routière, trial ou cross.

Hier, c’est sur sa moto qu’il nous a quittés.

Des chemises en fleurs souvent qui se reflétaient dans ses yeux rieurs ! La démarche cow-boy de l'homme qui a humé d'autres terres d'autres manières de faire... avec dans le vent , sa queue de cheval, fut un temps..et ces boucles tout autour, rieuses qui accompagnaient chacun de ces mouvements.. Un professio/passionnel de l'image qui a toujours su garder dans son objectif l'humilité comme unique cadrage ! Pourquoi sommes-nous tous touchés au plus profond par le décès de notre collègue retraité Philippe ? Parce qu'il incarnait un idéal journalistique et humain, la bonne humeur, la non rivalité, le partage, la joie coûte que coûte ! la liberté... toutes ces valeurs socles qui s'effritent et qu'il incarnait à l'insu de son plein gré ! Le seul hommage que l'on peut lui rendre : c'est de s'aligner sur ce qu'il nous a laissé : l'amour des autres.. tout simplement ! Gardons également à l'oreille et au cœur Radio Transat.. celle que Philippe aimait écouter.. certainement parce que le reflet de son universalité ! À lui.. À nous !