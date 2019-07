POMPIERS EN DANGER

Premiers à intervenir en cas de malaise, ou d'accident, les pompiers aujourd'hui se voient menacés dans les missions qu'ils mènent dans toutes les circonstances possible de leur métier. A plusieurs reprises, ils ont eu à souligner les interventions particulières où, alors qu'ils vient aider et secourir, ils doivent faire face à la violence des secourus ou de leur proches.Le week-end dernier encore, venus pour sauver des vies lors d'accidents de la route à Morne-à-l'Eau, Petit-Bourg et Capesterre-Belle eau, ils ont de nouveau été victimes d'agressions. le SDIS a donc décidé de porter plainte, non sans avoir lancé au préalable un appel au civisme.