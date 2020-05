Les premières messes seront célébrées dès demain à Saint-Claude

Après que le Conseil d'Etat a ordonné au gouvernement de levée l'interdiction de réunion dans les lieux de culte, le décret autorisant les célébrations religieuses a été publié hier. A Saint-Claude, la première messe sera célébrée dès demain.

Ronan Ponnet avec Laurence Théatin •

Julien Dossou, prêtre à l'église de Saint-Claude interrogé par Ronan Ponnet

Le 18 mai, le Conseil d'État a jugé quel'interdiction générale et absolue de tout rassemblement dans les églises, les temples, les synagogues et les mosquées, si elle pouvait être admise dans la première phase de lutte contre l'épidémie de Covid-19, est « disproportionnée » en période de déconfinement. Il a ordonné au Premier ministre de prendre des mesures moins contraignantes dans les 8 jours. Selon le juge des référés des mesures d'encadrement moins strictes étaient possibles, "notamment compte tenu de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans d'autres lieux ouverts au public dans le même décret."Il a donc jugé que l'interdiction générale et absolue présentait "un caractère disproportionné" et une constituait "une atteinte grave et manifestement illégale" à la liberté de culte.En conséquence, il a enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours, le décret du 11 mai 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de « déconfinement ».Le gouvernement a donc levé l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. Le décret est paru au journal officiel ce vendredi.L'avis du Conseil d'Etat n'est donc pas tombé dans l'oreille d'un sourd. A Saint Claude, le Père Julien DOSSOU, originaire du Benin, a mis les petits plats dans les grands de la crise sanitaire pour que les messes aient lieu : un banc sur deux et des messes de 132 personnes. Et à l'entrée on a presque remplacé l'eau par du gel hydroalcoolique béni !Le gouvernement avait-il en tête le rassemblement religieux évangéliste en Lorraine qui est à l'origine du plus gros cluster de l'épidémie en France?