Procès en appel d'Ary Chalus : le procureur général demande la requalification de certains faits en complicité d'abus de confiance

Après une matinée aux allures de tour de chauffe, l'audience du procès en appel d'Ary Chalus a repris à 14h ce lundi 24 février et a connu de sérieuses embardées. Le président de Région est appelé à la barre. Il consulte des petites fiches devant lui, avant de répondre aux questions de la présidente et du procureur général. Selon lui, celui qui a trahi est Dominique Descombes, son ancien mandataire financier.

La Présidente a rappelé que Dominique Descombes était également trésorier de l'Alliance baie-mahaultienne et souligne qu'entre 2014 et 2016, Ary Chalus a récupéré 250 000 euros pour l'association. Elle lui demande d'expliquer pourquoi c'est lui qui a fixé le montant du don des entreprises. "Je n'ai jamais fait cela. C'est moi qui, en 2009, ai sauvé Destreland en empêchant les jeunes de brûler le centre.". "Ce n'est pas l'objet de l'audience" lui répond la présidente.

À la question de pourquoi Mr Descombes vous a-t-il trahi ? Ary Chalus renvoie vers le Parti socialiste, partie civile dans ce dossier.

Je dois ma victoire aux régionales à ma seule popularité et non à un compte de campagne. Dans cette affaire, j’ai été piégé par ceux qui me traitaient de petit électricien qui s’habillait chez Barada. En 2021, j’ai tout gagné.