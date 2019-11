Le Rectorat et l'ARS s'engagent conjointement dans la prise en charge des élèves en situation de handicap

Guadeloupe La 1ère •

Ce lundi, Rectorat et ARS ont signé une nouvelle convention-cadre, pour lancer une deuxième phase de leur engagement qui formalise cette fois un partenariat avec les 11 Institutions médico-sociales et sanitaires qui accueillent les élèves.Ces partenariats permettront ainsi de compléter l’offre de scolarisation des élèves en situation de handicap, notamment pour les enfants à troubles neuro-développementaux et de renforcer la coopération entre les établissements scolaires et les structures spécialiséesRappelons d'ailleurs que, dès le mois de janvier 2019, ils avaient déjà signé une première convention-cadre grâce à laquelle ils ont mis en place 12 Unités d’Enseignement Externalisée (UEE) afin de permettre aux élèves placés en établissements médico-sociaux de bénéficier d’un temps d’enseignement en établissement scolaire assuré par des professeurs spécialisés.