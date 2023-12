Redonner le goût des maths aux élèves pour améliorer leur niveau scolaire

Le ministre de l'Education nationale a donc présenté ce mardi, un train de mesures pour relever le niveau des élèves français. Il entend revoir les programmes, mettre en place des groupes de niveaux et relancer les redoublements. Parmi les matières qu'ils souhaitent voir renforcer, les mathématiques tiennent une grande place. Une épreuve anticipée de math au baccalauréat devrait bientôt être ajoutée en classe de 1ère. Mais c'est sur le terrain que les efforts se font déjà.

Au collège Alexandre Isaac à Boiripeaux aux Abymes Rosély Pétris fait partie d'une équipe engagée qui met tout en œuvre pour intéresser les élèves aux mathématiques. Dans cette classe de troisième, enseigner est un vrai exercice sportif. Elle est dans toute la classe, du tableau jusqu'à la table de chaque élève.

Pourtant, malgré tous ses efforts, la méthode fonctionne pour certains, pas pour tous. En classe de 3ème, certains arrivent avec les traces de la pédagogie de précédents enseignants. Alors avec Rosély Pétris, certains franchissent la barrière de la compréhension, d'autres ont encore du mal à le faire.

L'enseignement a bien celui du programme qui est à enseigner mais c'est dans la méthode et dans la motivation que le résultat s'obtient. C'est bien ce sur lequel l'établissement a choisi de miser et globalement, les résultats s'affichent déjà.

Et c'est sur de telles expériences que le Rectorat compte capitaliser ses efforts pour répondre aux objectifs fixés par le Ministre de l'Education.

Pourtant, le regard de la Rectrice d'Académie va plus loin. Elle estime que d'est dès le primaire que la pédagogie doit évoluer pour donner bien plus que le goût des mathématiques élèves et éveiller leur soif de connaissance et de savoir. Ensuite dans le secondaire il restera alors à entretenir ce désir de se dépasser dans toutes les matières qui leur sont enseignées.